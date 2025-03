Savona, attimi di apprensione per la fuoriuscita di fumo da una panetteria: Vigili del fuoco in azione

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in via Boselli a Savona, dove i Vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento all'interno della panetteria "Peisino".

Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato a causa di una teglia dimenticata nel forno acceso, che ha provocato fumo e preoccupazione tra i presenti. Immediato l'intervento dei pompieri, che hanno messo in sicurezza l'area, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale per accertare la situazione. Fortunatamente non si sono registrati danni significativi né feriti.