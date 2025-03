"Lui è un signore, il maleducato è chi non raccoglie", Carcare lancia una nuova campagna contro le deiezioni canine

Mantenere pulito il paese è un dovere di tutti, ma troppo spesso le deiezioni canine lasciate in strada rovinano il decoro urbano e creano disagio ai cittadini. Per questo motivo, Carcare ha deciso di avviare una nuova campagna di sensibilizzazione che invita i proprietari di cani a raccogliere gli escrementi dei propri animali, compiendo un semplice gesto di civiltà.

Gli slogan scelti per la campagna colpiscono nel segno: “Lui è un signore, il maleducato è chi non raccoglie” e “Non farmi vergognare! Pulisci dove sporco! Io non posso, fallo tu!”.

"Questi messaggi mirano a far riflettere i cittadini sull’importanza del rispetto per il decoro urbano, evitando situazioni spiacevoli per pedoni, bambini e altri animali", spiegano dall'amministrazione Mirri.

Oltre alla sensibilizzazione, il comune ha deciso di intensificare i controlli per contrastare il fenomeno delle deiezioni non raccolte. "Le verifiche riguarderanno anche la dotazione di sacchetti da parte dei proprietari, per assicurarsi che abbiano sempre con sé il necessario per pulire dopo il proprio cane".

"Le sanzioni previste per chi non rispetta queste norme vanno da 25 a 175 euro. Più delle multe, però, è fondamentale il senso civico: un piccolo gesto di responsabilità può fare una grande differenza per il decoro della nostra cittadina", concludono dall'amministrazione Mirri.