Dego invita le scuole a scoprire il territorio con laboratori a cielo aperto

Il Comune di Dego lancia un invito a tutte le scuole e alle realtà produttive del territorio, con l’obiettivo di trasformare il paese in un laboratorio educativo a cielo aperto, valorizzando le eccellenze geologiche, paleontologiche, ambientali, storiche e culturali, come la barriera corallina.

Il progetto, destinato ai bambini dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, prevede escursioni guidate e attività didattiche inserite nei cataloghi delle agenzie specializzate in viaggi d’istruzione. I ragazzi avranno così l’opportunità di vivere l’apprendimento in prima persona, partecipando a laboratori e attività pratiche che rendono concreta e coinvolgente la conoscenza del proprio territorio.

Per rendere l’iniziativa ancora più operativa, il Comune intende creare pacchetti educativi da proporre alle agenzie di viaggio, pensati appositamente per le gite scolastiche. In questo modo sarà possibile organizzare visite integrate e attività coordinate, offrendo alle scuole un’esperienza completa di scoperta e apprendimento.

Grande spazio è riservato anche al coinvolgimento delle realtà produttive locali. Il Comune invita aziende e professionisti che raccontano la vita, la storia, la cultura e le tradizioni di Dego a proporre attività da svolgere direttamente in azienda o collegate al loro lavoro. Le proposte dovranno indicare il tipo di attività, la durata e il costo per ciascun alunno, contribuendo così a far conoscere il territorio alle nuove generazioni attraverso esperienze concrete.

Le proposte potranno essere inviate entro il 20 marzo 2026, contattando Cinzia Rebella dell’Ufficio Affari Generali (telefono 019577792) o Corrado Ghione, vice sindaco (cell. 3476978247).

Con questa iniziativa, Dego non solo valorizza le proprie risorse, ma costruisce un ponte tra scuola e comunità, tra educazione e territorio, invitando le aziende locali a diventare protagoniste di un percorso formativo unico.