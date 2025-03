Finale celebra Luisa Zanoli: lunedì 10 marzo "Ricordi in movimento" per festeggiare quarant'anni di attività

Si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e ricordi l’Auditorium Destefanis di Finalborgo dove domani (lunedì 10 marzo, ndr), alle ore 21, andrà in scena una serata di "Ricordi in movimento".

Questo il titolo dello spettacolo ideato e diretto da Luisa Zanoli, patrocinato dal Comune di Finale Ligure e dallo Zonta Club di cui l’artista è socia, che sarà molto più di una semplice rappresentazione: sarà un viaggio intimo e vibrante attraverso una vita dedicata alla danza, dove protagonista non sarà solo Luisa ma anche i tanti allievi e amici che negli anni hanno condiviso il palco con lei e la sua arte.

Una serata che segna un traguardo speciale per la danzatrice, coreografa e insegnante: non solo il suo compleanno, ma anche il quarantesimo anniversario della Compagnia di Espressione Corporea, fondata e guidata con inesauribile passione.

Una storia iniziata nell’infanzia, con la ginnastica artistica e una lunga serie di corsi e stage di danza, intrecciando poi la sua formazione con molteplici esperienze. L’incontro con Laura Sheleen, che la introduce alla Dance Therapy e al Mythodram, evolve la danza da arte a strumento di cura aprendole le porte a collaborazioni con centri psicoterapici, psichiatrici e associazioni per persone con disabilità.

A Milano si perfeziona in Espressione Corporea, studiando con le compagnie "Quelli di Grock" e "Spazio Mimo". L’approfondimento con il regista Luigi Morini del Piccolo Teatro di Milano la porta a riscoprire l’uso della maschera, elemento che esalta la purezza del gesto e la potenza del silenzio. Con il suo talento e una grande visione, è stata tra le prime in Liguria a portare in scena la danza mediorientale, con esibizioni al Teatro Ariston di Sanremo e in Francia, mentre alcune sue coreografie hanno trovato spazio sul piccolo schermo.

Ma il cuore della sua carriera è sempre stato la formazione delle nuove generazioni, tra Genova, Milano e, appunto, Finale Ligure che le tributerà un omaggio pronto dunque a essere più di un semplice spettacolo: sarà una storia danzata, un ponte tra passato e futuro.