Canile di Cairo, il nuovo gestore è l'associazione "A Spasso con Desy ASD"

Il canile comunale di Cairo Montenotte, situato in località Camponuovo, ha un nuovo gestore: l'associazione “A Spasso con Desy ASD” con sede a Sassello. Dopo la scadenza della convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione Val Bormida, avvenuta lo scorso 31 dicembre, il Comune ha affidato la struttura all'associazione. Al momento del passaggio, erano rimasti solo tre cani a causa del periodo di incertezza gestionale.

L’associazione "A Spasso con Desy" si occupa del ricovero, della custodia, del mantenimento, della gestione sanitaria e dell'assistenza medico-veterinaria per i cani in carico al comune. L’affidamento ha una durata iniziale di un anno, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, per un importo annuo di 26.000 euro, basato su una presenza media stimata di 15 cani.

Le tariffe per la gestione dei cani sono rimaste invariate rispetto a quelle approvate dalla giunta comunale nel 2023. Il costo per i trattamenti antiparassitari e vermifughi, da effettuare all’ingresso e successivamente ogni 30 giorni, è di 10 euro. Il mantenimento dei cani adulti è di 4,50 euro al giorno, mentre per i cuccioli e i cani con particolari necessità alimentari la spesa è di 5 euro al giorno. Le spese ordinarie della struttura sono a carico del gestore, mentre quelle straordinarie sono sostenute dal Comune. Le cure veterinarie, i percorsi di rieducazione comportamentale e altre necessità sanitarie sono rimborsati a consuntivo, previa presentazione di giustificativi.

Il canile comunale è attualmente operativo e accoglie i visitatori secondo i seguenti orari: nel periodo estivo, dal 1° giugno al 30 settembre, è aperto il martedì, mercoledì e sabato, dalle 10:30 alle 12:30; nel periodo invernale, dal 1° ottobre al 31 maggio, l’apertura è limitata al martedì e al sabato, sempre dalle 10:30 alle 12:30.