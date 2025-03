Valter Gandolfo, la passione per i rally nel mito della Fiat 127 Sport

Certe storie iniziano con un sogno e continuano con la passione. Quella di Valter Gandolfo, eccellenza dell'imprenditoria e dello sport a Carcare, ha il profumo dell’olio motore e il suono inconfondibile di una Fiat 127 Sport lanciata tra le curve del nord Italia. Una passione che lo accompagna da oltre quattro decenni e che ancora oggi arde come il primo giorno.

Valter possiede tre Fiat 127 Sport: una la guida personalmente in gara, mentre le altre due le noleggia a piloti appassionati. Recentemente è stato protagonista di un servizio per la rivista specializzata "RS Rally Slalom e oltre", durante il quale ha testato le nuove gomme Michelin sulle strade di Roccavignale. Insieme a lui, alla guida delle altre vetture, c’erano Massimo Allegranza, preparatore delle auto, e Mauro Parodi. Insieme hanno messo alla prova le prestazioni degli pneumatici in condizioni reali.