"Alassio di Venerdì": il 14 marzo incontro "A tu per tu con Gabriele Maria Corini"

Nell'ambito dell'iniziativa "Alassio di Venerdì", che si svolge presso l'Auditorium della biblioteca civica "Renzo Deaglio", venerdì 14 marzo, alle ore 17, don Gabriele Maria Corini dialogherà con il pubblico, rispondendo liberamente alle domande inerenti al suo ruolo.

"Come può nascere una vocazione alla vita sacerdotale? Come vede il ruolo del sacerdote oggi, in relazione alla famiglia e alle relazioni?" Sono solo alcune delle possibili domande – esordisce Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali – "che potremo rivolgere a don Corini, che ringrazio per essersi messo a disposizione per un evento così particolare."

Già parroco dell’Insigne Collegiata di S. Ambrogio in Alassio, don Corini è un nome molto noto in città, ma è anche un biblista di chiara fama. Forse meno conosciuta è la sua attività come Counselor, ovvero un professionista della relazione di aiuto impegnato nel sociale.

"Non sono né uno psicoterapeuta, né uno psichiatra o uno psicologo", spiega don Corini. "Il Counselor ha già una lunga tradizione nei paesi anglosassoni e nordamericani, mentre in Italia è ancora agli albori. Si tratta di un 'lavoro sociale' nell’ambito dell’assistenza e dell’orientamento. Vi è, tuttavia, anche una formazione specifica e un’attitudine propria della cultura e dell’educazione professionale di riferimento."

"L’evento si annuncia interessante e ricco di spunti, con in chiusura un piccolo rinfresco", conclude Mariacristina Boeri, "per terminare il pomeriggio nella convivialità."

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca civica al numero 0182 648078 o via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.alassio.sv.it.