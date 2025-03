Mallare, diversi tentativi di truffa ad anziani via telefono. L'Amministrazione: "Segnalate al 112"

"Fate molta attenzione, in questi giorni sono ricominciati nel nostro territorio le telefonate di finti marescialli dei carabinieri che chiedono soldi per un figlio o parente in difficoltà. Ovviamente sono truffe".

E' l'Amministrazione comunale di Mallare, attraverso i propri canali social, a lanciare l'allarme ai suoi cittadini, alcuni dei quali bersaglio nelle scorse giornate di tentativi di estorsione di denaro da parte di malintenzionati.

"Prestate attenzione ai vostri cari più anziani, soprattutto se vivono da soli, e anche ai vostri vicini di casa anziani e soli che sono le vittime preferite. Chiamate il 112 se notate qualcosa o se venite contattati da queste persone". Queste le raccomandazioni.