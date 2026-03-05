 / Cronaca

Cronaca | 05 marzo 2026, 09:40

Millesimo, il vocale sul tentato rapimento di una bambina diventa virale su WhatsApp: ma è un falso allarme

Si tratta di un messaggio datato proveniente dal Piemonte, rilanciato con contenuti che le forze dell’ordine hanno accertato non corrispondono alla realtà

Millesimo, il vocale sul tentato rapimento di una bambina diventa virale su WhatsApp: ma è un falso allarme

Negli ultimi giorni sta circolando su WhatsApp un messaggio vocale che mette in guardia i residenti della zona di Millesimo da un presunto tentativo di rapimento di una bambina da parte di due uomini.

Nel vocale, chi parla racconta di un’aggressione avvenuta giovedì scorso e afferma di aver contattato i carabinieri, sostenendo che uno dei responsabili sarebbe stato arrestato.

Tuttavia, la notizia è falsa. Si tratta di un vecchio messaggio proveniente dal Piemonte, rigirato e modificato con fatti che, a seguito degli accertamenti delle forze dell’ordine, non corrispondono alla realtà.

Il messaggio appare quindi come l’ennesimo allarme infondato che si diffonde rapidamente sui gruppi WhatsApp, generando paura e disinformazione tra i cittadini.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium