Millesimo, il vocale sul tentato rapimento di una bambina diventa virale su WhatsApp: ma è un falso allarme

Negli ultimi giorni sta circolando su WhatsApp un messaggio vocale che mette in guardia i residenti della zona di Millesimo da un presunto tentativo di rapimento di una bambina da parte di due uomini.
Nel vocale, chi parla racconta di un’aggressione avvenuta giovedì scorso e afferma di aver contattato i carabinieri, sostenendo che uno dei responsabili sarebbe stato arrestato.
Tuttavia, la notizia è falsa. Si tratta di un vecchio messaggio proveniente dal Piemonte, rigirato e modificato con fatti che, a seguito degli accertamenti delle forze dell’ordine, non corrispondono alla realtà.
Il messaggio appare quindi come l’ennesimo allarme infondato che si diffonde rapidamente sui gruppi WhatsApp, generando paura e disinformazione tra i cittadini.