Savona e Spotorno piangono la scomparsa di Dodi Astengo

Savona e Spotorno in lutto per la morte di Domenico Astengo all'età di 87 anni.

Conosciuto da tutti come Dodi, nato a Spotorno, storico insegnante alle ex Magistrali, è stato un grande studioso della letteratura e della poesia e un grande amante, collezionista e scrittore di libri.

Storia Patria lo ricorda anche per il suo impegno profuso nella Società, di cui fu per più tornate autorevole Consigliere e autore di importanti contributi, pubblicati tra l’altro su 'Atti e Memorie' e su 'Sabazia'. Le copertine, ci servono anche per sottolineare l’eleganza delle sue scelte editoriali e l’amicizia e collaborazione con altri studiosi che, in molti casi, divennero suoi amici fraterni, così come profondo e duraturo fu l’amore per la sua Spotorno".