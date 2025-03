Parco eolico Bric Surite, Scotti: "Il comune sapeva, ma non ha agito nei tempi utili"

"Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni sulla gestione del progetto eolico Bric Surite che interessa il nostro territorio. Oggi il sindaco sembra attivo sulla questione, ma i fatti dimostrano che il comune ha ricevuto comunicazioni ufficiali già ad ottobre 2023 senza informare né i consiglieri comunali né i cittadini".

Ad affermarlo è la consigliera comunale Rita Scotti che aggiunge: "Secondo me, ancora più grave è il fatto che non siano state presentate osservazioni di contrarietà nei tempi previsti, lasciando che il procedimento andasse avanti senza un’opposizione formale da parte dell’amministrazione".

"Questa mancanza di trasparenza e tempestività pesa oggi come un macigno. Se il Comune avesse agito nei tempi giusti, la battaglia contro questo progetto sarebbe stata più forte e incisiva. Ora la lotta continua, ma è giusto che i cittadini sappiano la verità sui trascorsi di questa vicenda - prosegue la Scotti - Oltre alla questione delle tempistiche, il comune afferma di aver agito tempestivamente, ma risulta che le prime osservazioni siano state inviate solo il 7 febbraio 2025, oltre i termini e dopo il sollecito del comitato. Senza quel sollecito, l’amministrazione avrebbe comunque agito?".

"Inoltre, il documento poi condiviso dal consiglio comunale è stato inviato solo dopo la mia proposta e prima della stesura, segno che un’azione tempestiva e autonoma da parte del comune non c’è stata".

"Infine, il comune parla di eventi pubblici organizzati per informare la cittadinanza. Se questi incontri ci sono stati, sarebbe utile sapere quando e con quali modalità, perché ad oggi non ne risultano iniziative ufficiali di questo tipo. Un grazie di cuore al comitato Bric Surite, nato appositamente per contrastare questo tipo di progetti, per il lavoro straordinario che sta portando avanti. Senza il loro impegno e la loro determinazione, oggi non saremmo qui a difendere il nostro territorio con tanta forza".

"Io continuerò a fare la mia parte, con coerenza e determinazione, affinché il nostro territorio non venga sacrificato a decisioni prese sopra le nostre teste. Alte merita rispetto e scelte condivise", conclude la Scotti.