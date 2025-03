Dama a scuola: il Patetta di Cairo verso la finale regionale dei Campionati Studenteschi

La passione per la dama si fa strada tra i banchi dell’Istituto Secondario Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte, dove giovedì 13 marzo si è svolta la fase di selezione interna in vista della finale regionale dei Campionati Italiani Studenteschi di Dama. L’evento, organizzato con il coordinamento tecnico dei Maestri del Circolo Damistico Savonese, ha coinvolto numerosi studenti in una giornata all’insegna della strategia e della concentrazione.