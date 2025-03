Il Prefetto De Rogatis visita la società 3F di Millesimo: apprezzate l'innovazione e l'attenzione ai lavoratori

Ieri mattina, giovedì 13 marzo, il Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha visitato gli impianti della società 3F, consolidata realtà industriale situata nei comuni di Millesimo e Roccavignale.

Ad accoglierlo è stato il legale rappresentante dell’azienda, Maurizio Ferrecchi, che ha inizialmente illustrato la storia dello stabilimento, caratterizzato fin dall’inizio da una solida conduzione familiare. Fondata nei primi anni del Novecento da Lorenzo Ferrecchi, 3F ha avviato la propria attività producendo botti in legno per il settore chimico e agroalimentare, per poi specializzarsi nella produzione di fusti in ferro e taniche di plastica, settore in cui oggi riveste un ruolo di primo piano.

Durante la visita, il Prefetto ha potuto visionare le due unità produttive, che si estendono su un’area di circa 40.000 metri quadrati e impiegano 48 lavoratori. Al termine del sopralluogo, ha espresso vivo apprezzamento per l’efficienza delle linee produttive, l’attenzione riservata ai lavoratori e l’impegno dell’azienda negli investimenti in tecnologie sostenibili.