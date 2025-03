A Valleggia e Albenga lo spettacolo "Esodo dimenticato"

Parole, suoni, immagini di chi abbandonò le terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Al Teatro Nuovo di Valleggia (Quiliano), domenica 16 marzo alle 17 e al Teatro Ambra di Albenga lunedì 17 marzo alle 10 arriva "L’esodo dimenticato", lo spettacolo organizzato da ANVGD con il suo presidente Valter Lazzari, insieme a Federazione Italiana Volontari della Libertà e Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata di Trieste.

In programma un doppio evento tra i ricordi di chi arrivò In Liguria e venne accolto a Savona. Uno spettacolo dove anche la musica e il canto assumono un’importanza fondamentale perché arricchiscono il racconto drammatico delle persone in fuga.