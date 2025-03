E_venti in Pinacoteca a Savona, da marzo a giugno un incontro al mese su opere e artisti legati alla città

Tra marzo e giugno nella sala conferenze della Pinacoteca civica di Savona soffieranno (e)venti che permetteranno di percorrere itinerari dentro e fuori i confini cittadini: con cadenza mensile si terranno incontri di approfondimento su opere e artisti legati a Savona e al suo territorio in grado di aprire una finestra sul panorama culturale nazionale e internazionale, tra passato, presente e futuro.

"L'iniziativa conferma l’apertura del nostro sistema museale verso l'intero patrimonio cittadino e la volontà di fare rete non solo con le istituzioni culturali presenti sul territorio ma di creare sinergie anche in ambito nazionale e internazionale. Gli scambi culturali e artistici sono sempre stati motore di innovazione e cambiamento": così l'assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro.

“Gli incontri sono finalizzati a riflettere sul patrimonio cittadino e a farlo conoscere in maniera più approfondita, inserendolo in un contesto più ampio, sia temporale che spaziale – aggiunge la direttrice dei Musei civici Valentina Frascarolo - Ci auguriamo che gli spazi museali vengano sempre più frequentati con familiarità dalla città e davvero percepiti come spazi pubblici in cui incontrarsi, confrontarsi e crescere culturalmente”.

Si partirà il 20 marzo con Alessandro Nigro - già professore di storia dell'arte contemporanea e storia della critica d'arte dell'Università di Firenze e co-curatore della mostra Il Surrealismo e l'Italia presso la Fondazione Magnani Rocca di Parma (autunno-inverno 2024) - che, muovendo da alcune importanti tele della collezione Milena Milani (Magritte, Mirò e Delvaux), racconterà le celebrazioni del movimento surrealista in Italia nel 2024 in occasione del suo centenario.

Aprile avrà invece come protagonista Agenore Fabbri: attraverso l'eccezionale testimonianza di

Silvio Riolfo Marengo – editore, scrittore e testimone oculare di quella vivissima stagione artistica che visse il savonese nei decenni del secondo dopoguerra - sarà possibile seguire la genesi delle opere realizzate dallo scultore a Savona e dintorni.

In occasione delle celebrazioni legate al 25 aprile si parlerà invece di Sandro Pertini, nell'insolita veste di collezionista, e del suo legame di amicizia con Carlo Ludovico Ragghianti: Emanuele Pellegrini, studioso di storia della critica d'arte, fornirà testimonianze e documenti inediti su questo particolare aspetto dell'amato ex presidente.

Maggio ci porterà invece alla scoperta dello sbarco nel 1769 di Francisco Goya in Liguria, prima tappa del suo viaggio formativo approfondita recentemente da Raquel Gallego Garcià, storica dell'arte specialista del pittore spagnolo, che rivelerà i dettagli dell'arrivo del giovane Goya in Italia e dei suoi contatti con alcuni dei più importanti esponenti della cultura ligure nel Settecento, come il savonese Carlo Giuseppe Ratti.

Il Rinascimento sarà invece al centro dell'ultimo incontro a giugno: Lorenzo Principi, esperto di scultura rinascimentale italiana, offrirà un interessante viaggio sulle rotte mediterranee dei marmi quattro e cinquecenteschi, definendo la cultura e la personalità dell'artefice, ancora anonimo, del raffinatissimo bassorilievo raffigurante la Madonna col Bambino conservato presso la Pinacoteca civica di Savona.

I partecipanti agli incontri riceveranno un biglietto per un ingresso ridotto alla Pinacoteca civica e uno sconto del 30% su una consumazione presso il Nuovo Bar Gavotti, validi sino a settembre 2025.