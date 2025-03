Hot Stone Massage, il Trattamento Must-Have in Cabina: Incontro di Presentazione a Ceva

Lunedì 17 marzo 2025, alle ore 10:00, il Centro di Formazione Professionale di Ceva apre le porte ai professionisti del settore benessere per un incontro gratuito dedicato alla scoperta dell’Hot Stone Massage, un trattamento sempre più richiesto nei centri estetici e nelle SPA.

L’evento sarà guidato da Emanuela Bocci, estetista, naturopata iridologa, docente e commissaria d’esame per i percorsi di estetica riconosciuti dalle Regioni. Durante l’incontro, la docente illustrerà i benefici di questa antica tecnica che, grazie all’utilizzo di pietre laviche riscaldate, aiuta a ridurre lo stress, alleviare le tensioni muscolari e favorire il riequilibrio energetico.

Un’Opportunità per i Professionisti del Benessere

Questo incontro non sarà solo un’occasione per scoprire il massaggio con le pietre calde, ma anche per approfondire le opportunità professionali legate a questa tecnica. Il Centro di Formazione di Ceva presenterà infatti il suo corso di Hot Stone Massage, un percorso intensivo di 16 ore riservato ai professionisti (estetiste, fisioterapisti, naturopati e operatori wellness), che permetterà di acquisire competenze pratiche per offrire da subito il trattamento ai propri clienti.

Perché Partecipare?

✔ Scopri una tecnica sempre più apprezzata nei centri estetici e nelle SPA

✔ Interagisci con un’esperta del settore e risolvi i tuoi dubbi

✔ Valuta nuove opportunità di formazione per te o per il tuo staff

Con questa nuova iniziativa, il CFPCemon amplia le opportunità di crescita per gli operatori del benessere e presenterà un’offerta speciale riservata alle aziende partner, che verrà illustrata durante l’incontro.

L’incontro è gratuito, ma i posti sono limitati. Per prenotare è possibile contattare il centro al numero 0174701284 o tramite il link https://www.eventbrite.it/e/nuovi-corsi-di-massaggio-per-professionisti-del-benessere-tickets-1279258198709