Ondata di maltempo in Toscana: gli aiuti agli alluvionati anche dalla Protezione Civile ligure

E' cominciato nella giornata di ieri, sta continuando quest'oggi e si protrarrà anche nella giornata di domani, l'impegno della ​colonna ​mobile della Protezione Civile ​ligure, partita ieri mattina (sabato 15 marzo, ndr) da Santo Stefano Magra.

I volontari, tra i quali anche funzionari per attività di scouting e con tutte le attrezzature necessarie per gli interventi di messa in sicurezza della popolazione e per attuare le prime misure di risoluzione delle criticità, sono attualmente impegnati nella Valle del Sieve, in provincia di Firenze.​

Dopo i sopralluoghi effettuati nell'area dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, infatti, la località più colpita è risultata essere Campomigliaio, nel Comune di San Piero a Sieve dove proseguono le operazioni di rimozione del fango, con l’uso di attrezzature idonee, per ripristinare la viabilità interna.

I volontari stanno inoltre lavorando con pompe idrovore per svuotare l’acqua da un complesso residenziale dove ​un centinaio di garage è stato completamente sommerso. E' stato anche effettuato un primo lavaggio degli ingressi delle abitazioni al piano terra, colpite anch’esse dall’alluvione.​

L​a sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria fa sapere che le attività proseguiranno anche nella giornata di domani.

"Su richiesta del Dipartimento nazionale, con cui siamo in costante contatto, ci siamo immediatamente attivati per organizzare la partenza" ha spiegato l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone.