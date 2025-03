Diritto alla bigenitorialità, "Papà Separati Liguria": "Servono 50mila firme per avviare l'iter della proposta di legge in Parlamento"

I referenti della provincia di … dell’associazione ‘Papà Separati Liguria’, oggi, 19 marzo, tradizionalmente giorno di festa per tutti i papà, invitano i concittadini a promuovere il diritto alla bigenitorialità di tutti i figli attraverso un piccolo ma significativo gesto: una firma.

"Varie associazioni del settore hanno presentato una proposta di legge che va proprio in questa direzione. Riguarda appunto il diritto alla bigenitorialità, cioè il diritto inviolabile di bambini/e e ragazzi/e a potersi relazionare - con tempi adeguati - con entrambi i genitori anche se separati, in quanto figure diverse ma complementari ed essenziali per una crescita sana ed equilibrata. È però necessario raggiungere un alto numero di firme: almeno 50.000 affinché la proposta di legge possa iniziare il suo iter in Parlamento", commentano dall'associazione.

"Lo si può fare comodamente online, direttamente dal link riportato sotto, utilizzando il proprio SPID oppure la carta d'identità elettronica (CIE). Ci vuole solo un minuto: un piccolo sforzo per migliorare concretamente la vita di bambini/e e ragazzi/e e per far evolvere giuridicamente e civilmente il nostro Paese, purtroppo ancora in ritardo su questi temi", concludono dall'associazione ‘Papà Separati Liguria’. La proposta si intitola: ‘Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità’ (Id iniziativa: 2300000) (CLICCA QUI).