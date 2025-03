“Generale, dietro la collina”: Molteni racconta la guerra attraverso le canzoni ai “Pomeriggi della Mozart”

Un evento originale, nell’ottantesimo della fine della Seconda Guerra Mondiale, per gli appassionati di musica e canzoni. Ospite de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall’Associazione Mozart Savona sarà lo scrittore, docente e musicista Ferdinando Molteni.

Molteni, alle 17.30 di venerdì 21 marzo, presso la Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto) racconterà come la canzone italiana abbia descritto la guerra. La Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale e anche le altre.

L’incontro s’intitola “Generale, dietro la collina. I cantautori italiani raccontano la guerra” e vedrà la partecipazione di Alessia Nocito e Ben Hammouda Elias del liceo musicale “Giordano Bruno” di Albenga nell’ambito del progetto P.C.T.O.

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Mozart Savona con il sostegno della Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Ferdinando Molteni, giornalista e scrittore, autore teatrale e musicista, ha pubblicato oltre trenta volumi di storia, storia religiosa, storia dell’arte e musica. Ha scritto e scrive di cultura sul Foglio di Giuliano Ferrara, su Diario di Enrico Deaglio e sul quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Tiene lezioni sui rapporti tra la canzone d’autore e la società italiana presso l’Università di Genova. Ha curato mostre al Santa Maria della Scala di Siena, alla Casa delle Letterature in Roma e al Palazzo delle Esposizioni ancora a Roma. Ha partecipato a convegni internazionali e tenuto conferenze in Italia e all’estero. Ha svolto lezioni e reading musicali in istituzioni culturali italiane, europee e in università americane (New York University, Stony Brook NY, Saint Joseph’s University in Philadelphia, University of Illinois in Urbana-Champaign). Tra i suoi libri legati alla canzone d’autore si ricordano Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (con Alfonso Amodio, Arcana) e il successivo L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti). Ha collaborato al volume collettaneo sul Festival di Sanremo Zibaldone del Festivàl (Mellophonim Broadsides). Il suo testo teatrale Luigi Tenco. L’ultima notte ha debuttato nel gennaio 2013 e sarà ripreso nella stagione attuale. Gli ultimi suoi libri sono Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta (Vololibero), L’anello di Bindi. Canzoni e cultura omosessuale in Italia dal 1960 ad oggi (Vololibero) e Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (con Alfonso Amodio, Arcana).