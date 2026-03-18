Albenga, il prof. Giorgio Barbaria a Palazzo Cepolla per la conferenza del ciclo Optima Aqva

L’acqua come risorsa fondamentale per l’agricoltura e per la vita delle ville storiche del territorio ingauno sarà al centro della conferenza in programma sabato 21 marzo alle 17 ad Albenga, a Palazzo Peloso Cepolla, in piazza San Michele 12. L’incontro rientra nel ciclo di appuntamenti culturali “Optima Aqva”, organizzato dalla sezione ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Protagonista dell’incontro sarà il professor Giorgio Barbaria, già docente di Latino e Greco al liceo di Albenga e membro del Comitato direttivo della sezione ingauna dell’Istituto, che terrà una relazione dal titolo “Per i sistemi irrigui delle ville extraurbane di Albenga: esempi e strutture, dal Monte di San Martino a Lusignano”.

La conferenza, arricchita dalla proiezione di immagini e documenti storici, offrirà uno sguardo su un aspetto poco conosciuto della storia del territorio: l’organizzazione e la gestione dell’acqua tra Cinque e Seicento, quando complessi sistemi irrigui alimentavano coltivazioni e giardini delle ville situate nelle campagne attorno alla città.

Durante l’incontro saranno analizzate testimonianze e resti ancora oggi visibili nelle colline e nella piana a sud di Albenga, dove sopravvivono tracce di canali, impianti e strutture utilizzate per distribuire l’acqua nei terreni agricoli e negli spazi verdi delle dimore extraurbane.

L’appuntamento segue la conferenza della dottoressa Piera Melli e si inserisce nel più ampio programma culturale con cui la sezione ingauna dell’Istituto promuove la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e archeologico locale, attraverso incontri divulgativi aperti al pubblico.