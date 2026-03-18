Raffaele Rainaldi in mostra ad Alassio: viaggio tra i colori della Liguria 

Mostra personale di Raffaele Rainaldi ad Alassio, dal 3 al 10 aprile, alla Sala Carletti in via XX Settembre 7. "La mia Liguria... terra e mare", questo il titolo, è organizzata con l’Associazione Vecchia Alassio e raccoglie una selezione di opere che celebrano la bellezza del litorale ligure attraverso una tecnica pittorica vigorosa e personale.

Rainaldi, nato a Imperia ma alassino d'adozione, propone una pittura a olio ricca di sostanza. Dopo aver perfezionato il suo stile in Spagna a contatto con ottimi maestri, l'artista ha scelto di usare il colore con una tecnica materica a spatola: una scelta che permette alla luce di riflettere sui volumi del colore, rendendo quasi tangibili la roccia, la schiuma delle onde e le foglie delle agavi.

Il percorso artistico di Rainaldi vanta già tappe significative negli anni scorsi nelle Cinque Terre, con mostre apprezzate a Vernazza, e ad Alassio alla Galleria Vasco. Questo nuovo appuntamento alla Sala Carletti rappresenta quindi un gradito ritorno nella sua città, un'occasione per ammirare scorci iconici come il Torrione, le vedute dell'Isola Gallinara e scene di pesca che sembrano sospese nel tempo.

La mostra rappresenta un’occasione per immergersi nei colori più autentici della nostra riviera, raccontati da un autore che sa trasformare la realtà in emozione visiva, unendo l'esperienza maturata in terra spagnola alla radice profonda del territorio ligure.

La mostra è aperta al pubblico con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.