Savona, il Centro Polifunzionale "Le Officine" spegne 13 candeline: il 29 marzo grande festa

Il Centro Polifunzionale "Le Officine" si prepara a festeggiare il suo 13° compleanno. Sabato 29 marzo, a partire dalle ore 15.30, presso la terrazza del Centro Le Officine in piazza Marco Biagi, è in programma un pomeriggio ricco di divertimento e sorprese per grandi e piccini.

I partecipanti potranno riscoprire i giochi in legno, i giochi popolari e quelli di un tempo, vivendo un’esperienza all’insegna della scoperta e del divertimento grazie al Ludobus "Giocosamente" di ProgettoCittà Coop. Onlus.

L’evento sarà animato da danze e musica latinoamericane con Tony Maracaibo e i ballerini della scuola di danza ASD Semplicemente Danza, che coinvolgeranno il pubblico insegnando i passi a chiunque voglia mettersi alla prova.

Non mancherà il momento della torta, con una dolce sorpresa in occasione del compleanno del Centro Polifunzionale "Le Officine": verrà infatti offerta la pasticceria preparata dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure, fino ad esaurimento scorte.