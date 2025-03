Equinozio di Primavera, l'Associazione Astrofili Orione celebra l'evento con un laboratorio solare

Domani (giovedì 20 marzo, ndr) è il giorno dell’Equinozio di Primavera, un evento che l'Associazione Astrofili Orione accompagnerà dalle ore 12 alle ore 13 con un piccolo laboratorio solare presso il centro polifunzionale “Le Officine” di Savona.

Durante l'osservazione, verrà misurata l’ora del mezzogiorno vero solare, ovvero l’istante in cui il Sole raggiunge la sua massima altezza nel cielo e l’ombra di un bastone verticale risulta minima. A quell’ora, l’ombra del bastone sarà dunque utilizzata per individuare i punti cardinali. Successivamente, verrà misurata la distanza zenitale del Sole, che il giorno dell’equinozio indica la latitudine del posto in cui si fa la misurazione. Attraverso un semplice esperimento di ottica geometrica, si dimostrerà come un triangolo può risultare uguale a un quadrato ed assumere la forma di un cerchio. Infine, verrà misurato il diametro apparente del Sole.

I dati misurati, in particolare la distanza zenitale del Sole, saranno poi comunicati a una rete di astrofili e scuole con le quali l'associazione savonese partecipa all’Erathostenes Experiment, un esperimento didattico coordinato dalla scuola greco tedesca Ellinogermaniki Agogi, vicino ad Atene.