Con le Prime di Vite In Riviera anche tre serate con menù abbinati ai grandi vini DOC e IGT del Ponente Ligure

In occasione de Le Prime di Vite In Riviera che si svolgerà il 23 e 24 marzo ad Albenga in piazza Rossi - Ex Chiesa di San Lorenzo verranno proposte tre serate con menù abbinati ai grandi vini DOC e IGT del Ponente Ligure. Prima serata il venerdì 21 marzo presso il Ristorante La Sosta di Laigueglia per poi proseguire Domenica 23 marzo al Nino's Braxerie di Albenga e concludere lunedì 24 marzo all'Ottima Annata sempre ad Albenga. Di seguito i menù proposti e i recapiti per la prenotazione.

Venerdì 21 marzo - ore 20

Antica Osteria La Sosta - via Alla Chiesa, 6 - Laigueglia - Tel. 0182.480195 – 338.9671441

Menù: Focaccina con ricotta di brigasca, acciughe salate e "spaccasassi"; Tagliolini al nero, seppie e carciofi d'Albenga; Stoccafisso accomodato 1860; Panna gelata ai chinotti di Savona.

Portate in abbinamento ai vini di Vite in Riviera, con servizio sommelier Ais.

Prezzo a persona: 50 euro, bevande incluse.



Domenica 23 marzo - ore 20

Nino’s Braxerie - piazza Rossi, 1 - Albenga - Tel. 348.5711485

Menù: Entrèe di benvenuto; Tagliolini al ragù di coniglio; Filetto alla griglia con patate alle erbe; Tiramisù. Portate in abbinamento ai vini di Vite in Riviera, con servizio sommelier Ais.

Prezzo a persona: 50 euro, bevande incluse.



Lunedì 24 marzo - ore 20

Un’ottima annata - via Enrico d'Aste, 29 - Albenga - Tel. 388.8217880

Menù: Baccalà mantecato su crostone di pane nero ai multicereali; Acciughe panate fritte del nostro mar ligure; Focaccia Ligure ripiena al formaggio; Polpette di carne al sugo e basilico; Mezzi rigatoni alla gricia; Panna cotta con coulis ai frutti di bosco.

Portate un abbinamento ai vini di Vite in Riviera, con servizio sommelier Ais.

Prezzo a persona: 50 euro, bevande incluse.