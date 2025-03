Savona, incontro sulla digitalizzazione: nel savonese 47 comuni con progetti Pnrr già avviati (FOTO)

Nella giornata di ieri nella Sala Rossa, sì è svolto un importante incontro, promosso dal Dipartimento della Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio in collaborazione con l’Assessorato per la “Transizione Digitale” del Comune di Savona incentrato sulla materia della digitalizzazione per un rapporto più efficace, rapido e sicuro tra amministrazioni e cittadini.

Il Comune di Savona che ha di recente presentato il moderno restyling del proprio sito istituzionale https://www.comune.savona.it/it (un nuovo portale, realizzato con fondi del PNRR, che rispetta i moderni standard di accessibilità, prerequisiti fondamentali per ogni nuovo progetto digitale della Pubblica Amministrazione) si è fatto promotore dell’evento accogliendo i rappresentanti degli altri Enti Locali e degli Istituti Scolastici del territorio.

“L’obiettivo è rendere finalmente la Pubblica Amministrazione alleata dei cittadini e delle imprese, con una vasta gamma di servizi direttamente accessibili sul digitale" così l’Assessore alla Transizione Digitale del Comune di Savona Gabriella Branca sintetizza l’importante lavoro di informatizzazione che ha coinvolto l’intera macchina amministrativa della città.

Insieme all’assessore Branca ed ai Dirigenti e funzionari del Comune di Savona, importanti relatrici e relatori hanno portato alla luce dati, best practises, stato di avanzamento dei lavori nel Nord-Ovest: Adelaide Maria Rosa Ramassotto, Area Manager Nord Ovest Dipartimento per la Trasformazione Digitale della PdC; Alessio Degola, Expert presso il Dipartimento della Trasformazione Digitale della PdC; Paolo Goria, Technical Implementation Manager, presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale; Francesco Iacovone, Technical Implementation Manager, presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Tantissimi i rappresentanti dei Comuni della Provincia di Savona e di Genova presenti all’incontro, in cui si è posto un importante focus sulle modalità per avviare l’asseverazione dei progetti realizzati con i fondi del PNRR.

È emerso un quadro interessante nel Savonese, con oltre 47 comuni con progetti già avviati, per un finanziamento complessivo di oltre 4,9 milioni di euro, di cui il 62% già liquidati.

Il tema digitalizzazione si estende anche ai 29 Istituti Scolastici del territorio che hanno aderito ai bandi, con un finanziamento complessivo di 212.000 euro, con l’80% già liquidato.

“La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione permette di abbattere le barriere e di ridurre le distanze tra cittadini e amministrazione – conclude l’Assessore Branca – con l’obiettivo di avvicinare sempre più le persone ed avviare nuovi strumenti di partecipazione, risparmiando molto tempo e anche denaro”.