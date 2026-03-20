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Cronaca | 20 marzo 2026, 10:46

Savona in lutto per la scomparsa di Selene Calabria

Aveva 56 anni. Per anni aveva lavorato allo storico Bar Betty tra via Don Bosco e via IV Novembre

Savona in lutto per la scomparsa di Selene Calabria

Savona piange la scomparsa di Selene Calabria.

Per anni aveva lavorato allo storico Bar Betty tra via Don Bosco e via IV Novembre. Stimata e apprezzata per i suoi modi sempre gentili e cordiali, aveva solo 56 anni.

Si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo nei suoi confronti.

Lascia il marito, la mamma, il papà, la sorella, il fratello, la zia, il cognato, la cognata e tutti i parenti e amici.

L'ultimo saluto verrà celebrato questa mattina, venerdì 20 marzo, alle 11.00 nella sala del Commiato di Zinola.

Luciano Parodi

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