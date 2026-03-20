Savona in lutto per la scomparsa di Selene Calabria

Savona piange la scomparsa di Selene Calabria.

Per anni aveva lavorato allo storico Bar Betty tra via Don Bosco e via IV Novembre. Stimata e apprezzata per i suoi modi sempre gentili e cordiali, aveva solo 56 anni.

Si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo nei suoi confronti.

Lascia il marito, la mamma, il papà, la sorella, il fratello, la zia, il cognato, la cognata e tutti i parenti e amici.

L'ultimo saluto verrà celebrato questa mattina, venerdì 20 marzo, alle 11.00 nella sala del Commiato di Zinola.