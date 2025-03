Finale, nuovi spogliatoi, docce e servizi igienici, tutti gratuiti sulle spiagge libere coi fondi della Regione

Nell'ambito degli stanziamenti destinati al demanio marittimo previsti da Regione Liguria per l'annualità 2025, il Comune di Finale Ligure ha ottenuto la cifra complessiva di 134.166,70 euro da impiegare in opere di ripascimento, pulizia spiagge, difesa della costa, abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza della balneazione.

La ripartizione dei fondi prevede, nel dettaglio: 70.266,70 euro (3.698,25 euro in più rispetto al 2024) per interventi finalizzati alla gestione, fruizione e mantenimento del demanio marittimo e per la difesa della costa (legge 13/1999 art. 16 bis); 37.500,00 euro (importo massimo previsto) per la sicurezza della balneazione (l.r. 13/2008 art. 2); 26.400,00 euro per l'igiene e la pulizia delle spiagge libere (l.r. 13/2008 art. 4).

Grande soddisfazione espressa dall'assessore al Demanio Umberto Luzi riguardo al finanziamento regionale che consentirà di attuare in maniera ottimale il progetto per il miglioramento delle spiagge libere della città. L'importante supporto economico, che arriva direttamente dalla Regione, rappresenta un passo significativo per potenziare i servizi offerti sia ai residenti che ai turisti.

Le spiagge libere di Finale Ligure, da sempre un fiore all’occhiello della città, saranno dotate di nuovi spogliatoi, docce e servizi igienici, tutti gratuiti. Questo intervento mira a garantire un'esperienza ancora più comoda e piacevole per chi sceglie di godere delle bellezze naturali della zona, senza rinunciare alla qualità dei servizi essenziali. «Le spiagge libere sono un patrimonio di tutti e, con questo progetto, vogliamo rendere l’accesso al mare ancora più fruibile e sicuro», ha dichiarato l'assessore.

Non solo migliorie nelle strutture, ma anche una maggiore attenzione alla sicurezza: verrà potenziato il servizio di vigilanza per la balneazione, con l'implementazione di un controllo costante lungo le spiagge. Un intervento che si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità e accoglienza che l'amministrazione comunale sta portando avanti per la stagione estiva.

«Ci prepariamo ad accogliere nel migliore dei modi turisti e residenti, offrendo un’esperienza che coniuga bellezza naturale e comfort. L'estate di Finale Ligure sarà ancora più accogliente, sicura e accessibile a tutti», ha aggiunto Luzi, concludendo con l'auspicio che queste migliorie possano contribuire a rendere la località una delle mete più amate della Liguria.

Con questo progetto, Finale Ligure si prepara a vivere un'estate all'insegna della qualità, del comfort e della sicurezza, puntando a rafforzare la propria attrattività come destinazione turistica di eccellenza.