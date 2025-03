Roccavignale, la Regione inserisce "Il Volo dell'Angelo" tra i progetti strategici da finanziare. Il comune: "Un sogno che si avvera"

"Un sogno che si avvera". Con queste parole il comune di Roccavignale ha commentato l'inserimento del progetto della "Zip Line" tra le opere strategiche finanziate dalla Regione, un traguardo raggiunto dopo quasi dieci anni di lavoro.

La storia inizia il 22 agosto 2015, quando il sindaco e alcuni consiglieri si recarono a Frassinetto, in provincia di Torino, per provare la famosa "Volo dell'Angelo". Un'esperienza emozionante che li ispirò a portare lo stesso progetto nel loro piccolo borgo montano, dando così il via a un processo di sviluppo turistico senza precedenti per l'intera valle.

Il cammino per realizzare questa idea è stato lungo e faticoso: "Quanta energia profusa, quanta progettazione, quante carte per ottenere i permessi…" ha dichiarato il sindaco Amedeo Fracchia, sottolineando l'impegno costante che ha portato alla concretizzazione del progetto.

Finalmente, dopo anni di lavoro, la Regione ha deciso di finanziare l'iniziativa con una somma di 600mila euro, coprendo il 70% dei costi. Il restante 30% sarà a carico del comune di Roccavignale, che contrarrà un mutuo, il primo in tre legislature, che verrà rimborsato attraverso il canone di gestione della Zip Line.

"L'obiettivo è inaugurare l'opera entro la fine dell'anno, portando un importante flusso turistico nella regione. Un progetto che non solo valorizza il territorio, ma che rappresenta anche un grande segnale di sviluppo per la comunità locale", aggiunge Fracchia.

Il primo cittadino ha voluto esprimere un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile il finanziamento, in particolare ad Alessandro Bozzano, che da sei anni segue il comune passo dopo passo, e alla nuova giunta della Regione, che ha concretizzato gli sforzi della comunità. "Un plauso anche al presidente Marco Bucci, che ha capito l'importanza di questo investimento per la Liguria e per il suo ritorno positivo sulla comunità", conclude Fracchia.

Un'idea che partiva da un sogno oggi sta per diventare realtà, portando una ventata di novità e sviluppo a Roccavignale e a tutta la valle.