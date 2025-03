Un bidone giallo per aiutare i gatti abbandonati dell'oasi Felina "Andrea Delfino", scatta la solidarietà dei savonesi

L’appello lanciato dall’Oasi Felina "Andrea Delfino" – rifugio che si trova in via Bonini (zona PAIP) che accoglie gatti abbandonati e randagi – non è rimasto inascoltato. Il contenitore, posizionato dai volontari per raccogliere cibo destinato ai mici ospitati nella struttura, sta già raccogliendo le prime donazioni.

Da alcuni giorni i volontari hanno lasciato un bidone giallo per la raccolta di cibo per i felini dei cui si stanno prendendo cura.

"Vorremmo ringraziare chi sta incominciando ad usare il nostro nuovo contenitore - dicono i volontari - per le donazioni: nonostante i giorni di brutto tempo, qualche volta abbiamo trovato delle pappe per i nostri mici. Grazie a chi si ricorda di noi e ci supporta, anche i piccoli gesti sono sempre un aiuto".