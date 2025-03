Savona diventa un set cinematografico con l'attrice Desdemona Balzano

Ha suscitato curiosità tra i passanti savonesi la troupe che, domenica mattina, ha effettuato alcune riprese in Corso Italia. Protagonista l’attrice Desdemona Balzano, che ha girato alcune scene del corto destinato a partecipare a film festival nazionali e internazionali.

Le scene sono state girate con la partecipazione di attori e comparse della Starfilm Liguria. Desdemona Balzano, attrice e modella savonese, vanta nel suo curriculum la partecipazione a varie produzioni cinematografiche, anche internazionali, e ha recitato in ruoli minori accanto a personaggi come Woody Allen, Jennifer Aniston e Christian De Sica. Inoltre, ha all’attivo spot televisivi e partecipazioni in cataloghi di moda.

Desdemona Balzano ha scelto come location del suo corto Savona, la sua città, suscitando stupore e curiosità tra i savonesi che si sono trovati ad assistere alle riprese di un set cinematografico. Il cortometraggio, una volta montato, sarà visibile in anteprima su Instagram (@desdemona_balzano).

I nomi degli attori e delle comparse: Giuseppe Ciccone, Paolo Dogliotti, Mirco Scutellà, Andrea Cerrato, Fabio Simone, Bruno Grossi, Giuseppina Virzì e Desdemona Balzano.