Scomparsa Sergio Noberini, Truzzi (Assoutenti) “Tristezza e dolore per un amico dei consumatori”

“Sergio Noberini, il fondatore di Casa Luzzati, era un amico dei consumatori a cui ha dato la possibilità di riprodurre diverse opere del maestro Luzzati per parlare alla gente anche di consumi con la potenza evocativa delle sue opere, da ultima "il bigo con il sole" riprodotta in 150 esemplari per i delegati alla XXI sessione del CNCU Regioni svoltasi a Genova nel novembre 2023”.

Il presidente dell'Istituto Ligure del Consumo, nonché presidente di Assoutenti Liguria, Furio Truzzi, esprime profondo cordoglio e vicinanza a casa Luzzati e alla famiglia per la perdita di un amico oltre che di un uomo mite e di buona volontà che, con grande passione e tenacia, si è reso protagonista nell'accendere e tenere accesi i riflettori su uno dei massimi artisti genovesi contemporanei.

“Che la terra gli sia lieve con l'affetto di noi tutti” – conclude Truzzi.