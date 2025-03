Il lupo è declassato: da specie "particolarmente protetta" a "protetta"

La commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell’ambito della discussione sul disegno di legge sulla montagna, ha approvato una modifica all’art. 12 tramite un emendamento, presentato dall’on. Francesco Bruzzone (Lega), inerente al declassamento del lupo da specie ‘particolarmente protetta’ a ‘protetta’.

“Più precisamente - spiega il deputato ligure Bruzzone - in attesa che venga definitivamente modificata la direttiva ‘Habitat’ a livello europeo, la legge italiana prevede un automatico recepimento della decisione che verrà. Più semplicemente: non appena l’Europa avrà definito l’iter di declassamento, in Italia l’abbassamento del livello di protezione del lupo sarà subito applicabile”.

“Esprimo quindi ampia soddisfazione perché quello di oggi alla Camera è stato il passo determinante affinché venga garantito, anche a livello nazionale, un declassamento il cui iter si sta ancora prolungando nei meandri europei. Il riconoscimento per legge italiana del declassamento del lupo consentirà l’attivazione di piani di controllo sui territori senza necessità di seguire complicatissime procedure di deroga che fino ad oggi non hanno trovato obbligazione”, conclude Bruzzone.

Soddisfatto anche il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Politiche agricole e Allevamento Armando Biasi: “L’approvazione dell’emendamento sul declassamento del lupo da specie 'particolarmente protetta' a 'protetta', rappresenta un importante passo in avanti per il Piano di contenimento della specie anche in Liguria, dove si è registrato un aumento del numero di esemplari presenti e dei conseguenti danni sul territorio. Come III commissione regionale su questo tema ci siamo già mossi per trovare idonee soluzioni. Grazie all’emendamento di Bruzzone, approvato oggi alla Camera, l’applicazione della direttiva UE modificata diventerà automatica e quindi accorciamo i tempi per risolvere un tema molto sentito anche nella nostra regione”.