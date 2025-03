Piaggio Aerospace: firmate le conciliazioni per 56 lavoratori in uscita, per gli altri attesa per il passaggio a Baykar

A Savona, nella sede di Unione Industriali, sono state firmate le conciliazioni per 56 lavoratori di Piaggio Aerospace, che matureranno il diritto alla pensione entro i primi mesi del 2027. L’accordo, raggiunto con i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil Savona, prevede l’uscita anticipata dall’azienda di queste persone, mentre altri 680 saranno assorbiti dalla nuova Piaggio Aerospace, destinata a passare sotto il controllo del colosso turco Baykar.

“Abbiamo concretizzato un ulteriore passaggio grazie a un buon accordo firmato in precedenza – spiega Cristiano Ghiglia, segretario Fiom Cgil Savona –. I lavoratori coinvolti lasceranno l’azienda il giorno successivo al passaggio a Baykar”. Anche Patrizio Lai, segretario Uilm Savona, sottolinea l’importanza dell’intesa: “Le 56 persone accompagnate alla pensione beneficeranno di condizioni favorevoli. Per chi resta, finalmente si può guardare al futuro dopo oltre sei anni di commissariamento. Ora dobbiamo attendere ancora un poco: probabilmente dopo metà aprile avremo un quadro più chiaro”.

Se per i pensionandi si è fatto un ulteriore passo avanti, resta da definire la data del trasferimento degli altri 680 lavoratori sotto la nuova proprietà. Il passaggio, inizialmente previsto per fine marzo, è stato rinviato a data da destinarsi per “motivi tecnici”. “Siamo sorpresi che il trasferimento non possa ancora avvenire – commenta Patrizio Pollerà di Fim Cisl –. Attendiamo comunicazioni ufficiali per concludere questa operazione”.

L’attesa riguarda anche l’esercizio della Golden Power, il meccanismo che tutela gli asset strategici nazionali, e la data del closing. “Non sappiamo ancora quando avverrà, ma speriamo in un’accelerazione – aggiunge Pollerà –. Intanto, le conciliazioni per i 56 lavoratori sono avvenute in tranquillità. L’accordo prevede l’integrazione della Naspi fino al pieno stipendio, un’indennità liberatoria e la retribuzione del mancato preavviso. È un’intesa molto positiva”.

Per molti lavoratori, l’uscita da Piaggio Aerospace ha anche un sapore malinconico. Elio Giacobbe, prossimo alla pensione, racconta: “Spero che tutto vada in porto. Non sappiamo ancora quale sarà il nostro ultimo giorno, ma ripenso alla mia vita in Piaggio. Sono entrato a Finale nel 1984, non avevo ancora 20 anni. Prima di me ci hanno lavorato mio padre e mio zio. Per noi di Finale, Piaggio ha lasciato un segno”.

Marcello Pesce, tra gli esodati: “Abbiamo firmato un buon accordo, ma non sappiamo ancora la data d’uscita. Aspetterò quel giorno per festeggiare”.