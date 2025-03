Savona, arriva il Truck Tour Bancadelcuore: prevenzione cardiovascolare gratuita per tutti

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore Onlus (Fondazione di ANMCO - Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri), con la partecipazione di Cardiologi e Infermieri ANMCO Liguria, si inserisce in un tour nazionale che toccherà ben 28 città italiane entro la fine di aprile 2024.

L'obiettivo principale è quello di rendere la prevenzione cardiovascolare accessibile a tutti i cittadini, offrendo la possibilità di effettuare gratuitamente e in totale sicurezza una serie di controlli per valutare lo stato di salute del proprio cuore: esame elettrocardiografico (ECG): un test fondamentale per monitorare l'attività elettrica del cuore; screening aritmico: per individuare eventuali anomalie del ritmo cardiaco; controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico: analisi del sangue per valutare i livelli di colesterolo, zuccheri e acido urico; calcolo del Rischio Cardiovascolare: una valutazione personalizzata del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.