Tpl Linea, i sindacati e l'rsu in Prefettura: proposto un incontro di mediazione con gli enti proprietari e l'azienda

Un incontro di mediazione con gli enti proprietari, l'azienda e le organizzazioni Sindacali per tentare di raggiungere soluzioni condivise.

Questa la proposta formulata questa mattina dal Vicario Prefettizio Alessandra Lazzari in Prefettura a Savona con i sindacati e la rsu di Tpl Linea.

La richiesta di un incontro in Prefettura era stato attivato per il mancato raggiungimento di intese alla procedura attivata il 5 gennaio nell’incontro previsto dalla prima fase che si era svolto il 13 gennaio.

Diverse le problematiche sollevate dalle "iniziative aziendali adottate per realizzare gli obiettivi contenuti nel rinnovato contratto di servizio, che divergono dalle intese raggiunte per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro in TPL Linea; il mancato sostegno all’equilibrio economico di TPL Linea pesantemente colpito dall’aumento dei costi, tramite il mancato adeguamento del contributo chilometrico; la necessità di chiarimenti sul piano industriale della Società, sulle linee di indirizzo date al CDA; la necessità di condivisione delle iniziative di adeguamento della mobilità previste dal nuovo PUMS".

"Premesso si stia attraversando una fase di trasformazione e rilancio del trasporto pubblico, non è accettabile ricercare risorse con l’abbassamento del costo del lavoro, tramite il ricorso ad operatori privati, in via prettamente speculativa, per la gestione dei reparti amministrazione, lavaggio e verifica di fatto riducendo possibili ricollocazioni al personale non più idoneo alla guida" concludono le Segreterie provinciali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, FAISA-CISAL, SIAL-COBAS, UGL-FNA.

"L'incontro non è stato un tentativo di conciliazione ma il Vicario prefettizio Dott.ssa Lazzari ha proposto la convocazione di un incontro di mediazione con tutte le parti interessate al trasporto pubblico, Enti Proprietari,

Azienda e Organizzazioni Sindacali per tentare di raggiungere soluzioni condivise. Le organizzazioni sindacali e l'rsu hanno condiviso e accettato la proposta" spiegano i rappresentanti sindacali dei lavori.

Ad oggi comunque lo sciopero del prossimo martedì 1 aprile è confermato.

In corso quest'oggi si sta svolgendo un incontro in Comune a Savona con la Provincia e i comuni soci di Tpl Linea.

Lunedì 31 marzo invece i sindacati, l'rsu e l'azienda verranno ricevuti in Unione Industriali e verrà trattato il tema delle relazioni industriali, i contenuti del piano industriale non condivisi, gli organici, le esternalizzazioni e la mancanza di servizi igienici ai capolinea.

In serata poi si svolgerà l'assemblea dei lavoratori dove le segreterie e l'rsu condivideranno i contenuti degli incontri.