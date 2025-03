Tpl Linea, il sondaggio dell'azienda: "Servizio migliorato secondo la clientela"

Un livello di soddisfazione generale pari a 7,3 su 10 e un saldo positivo di +14,3% tra chi ritiene che il servizio sia migliorato negli ultimi mesi rispetto a chi lo percepisce peggiorato.

Emerge come sempre più apprezzato dai viaggiatori il servizio di TPL Linea dall’indagine di Customer Satisfaction realizzata dall'azienda coinvolgendo 924 utenti con interviste ‘face to face’ a bordo dei mezzi e presso le fermate.

I risultati mostrano un livello generale di soddisfazione positivo, con una media di 7,3 su 10 e un indice di soddisfazione del 93,8 per cento. In particolare, la condotta di guida degli autisti è stata valutata positivamente dal 78 per cento degli intervistati, mentre la cortesia del personale ha ricevuto un giudizio favorevole dal 64,8 per cento del campione.

Anche i servizi per i viaggiatori con ridotte capacità motorie sono stati apprezzati dal 65,6 per cento degli utenti. Proprio su questo tema l’azienda sta investendo importanti risorse. Al capolinea di Andora, per esempio, sono state installate paline informative dotate di tecnologie per ipovedenti, assicurando un’esperienza di viaggio più autonoma e inclusiva per le persone con disabilità visive: un primo passo verso una doverosa attenzione ai portatori di handicap.

Dall’analisi emergono alcuni aspetti su cui l’azienda sta concentrando i propri sforzi per migliorare il servizio, come la puntualità delle corse e la loro frequenza. Tali elementi risultano essere tra i principali fattori di aspettativa per gli utenti e sono già oggetto di attenzione da parte di TPL Linea.

Dall’indagine emerge inoltre che il servizio viene utilizzato prevalentemente per motivi di lavoro, commissioni personali e studio. Circa il 33 per cento degli intervistati dichiara di usare i mezzi pubblici quasi tutti i giorni, mentre il 22,5 per cento ne fa uso tre o quattro volte alla settimana. Tra i titoli di viaggio più diffusi, l’abbonamento mensile risulta il più utilizzato, seguito dal biglietto singolo e da quello giornaliero.

"Il nostro personale è costantemente al lavoro per migliorare il servizio e rispondere al meglio alle esigenze degli utenti - dichiara Vincenzo Franceri, presidente di TPL Linea - Questa indagine offre indicazioni preziose su ciò che funziona e sugli ambiti in cui possiamo crescere ulteriormente. La soddisfazione dei passeggeri è un elemento centrale per un servizio pubblico efficiente, per questo continueremo a investire per garantire un trasporto con autobus sempre più affidabile, puntuale e accessibile".

"TPL Linea continuerà a monitorare la soddisfazione degli utenti e a lavorare per offrire un servizio sempre più efficiente, accessibile e rispondente alle aspettative della clientela" commentano dall'azienda.