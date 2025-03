Savona dà l’ultimo saluto a Piero Carretto: folla commossa ai funerali del maestro dello sport

Una folla commossa ha riempito oggi la chiesa di San Filippo Neri a Savona per l’ultimo saluto a Piero Carretto, storico maestro dello sport, mancato all'età di 72 anni. Amici, atleti, ex allievi e colleghi si sono stretti in un abbraccio collettivo per rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia dello sport savonese.

La cerimonia è stata un momento di grande partecipazione: la chiesa era stracolma, a testimonianza dell’affetto e della riconoscenza che in tanti nutrivano nei confronti di Carretto.

All’esterno della chiesa, uno striscione fatto dalla Portuali Lotta Greco-Romana, carico di significato, recitava: “Grazie Piero”. Un messaggio che riassume l’affetto e la gratitudine di tutti coloro che, negli anni, hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Al termine della funzione, sulle note de "La guerra di Piero" di Fabrizio De André, un lungo applauso ha riempito la chiesa, testimonianza dell’amore e del rispetto che Piero Carretto ha saputo conquistare nel corso della sua vita.