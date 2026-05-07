 / Eventi

Eventi | 07 maggio 2026, 12:30

Savona, sabato 9 maggio il 49esimo Cammino Diocesano delle Confraternite

In ringraziamento per il 50esimo anniversario di costituzione del Priorato

Savona, sabato 9 maggio il 49esimo Cammino Diocesano delle Confraternite

Sabato 9 maggio si svolgerà il 49esimo Cammino Diocesano delle Confraternite in ringraziamento per il 50esimo anniversario di costituzione del Priorato Diocesano.

Alle ore 14:30 presso la Chiesa parrocchiale San Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, ci sarà l'accoglienza dei sodalizi partecipanti. Alle 15:15 la partenza della processione verso il Santuario Nostra Signora di Misericordia, dove alle 16 il vescovo monsignor Calogero Marino presiederà la messa.

Al termine verso le 16:45 la foto ricordo e un breve momento conviviale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium