Savona, sabato 9 maggio il 49esimo Cammino Diocesano delle Confraternite

Sabato 9 maggio si svolgerà il 49esimo Cammino Diocesano delle Confraternite in ringraziamento per il 50esimo anniversario di costituzione del Priorato Diocesano.
Alle ore 14:30 presso la Chiesa parrocchiale San Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, ci sarà l'accoglienza dei sodalizi partecipanti. Alle 15:15 la partenza della processione verso il Santuario Nostra Signora di Misericordia, dove alle 16 il vescovo monsignor Calogero Marino presiederà la messa.
Al termine verso le 16:45 la foto ricordo e un breve momento conviviale.