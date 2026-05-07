Vado Ligure, piazza Cavour diventa un laboratorio sul mare con "Io vado… con le balene"

"Io vado… con le balene" torna il 9 maggio, dalle 16 alle 19, a Vado Ligure in Piazza Cavour con un pomeriggio interamente dedicato alla conoscenza e al rispetto del mare.

L’evento propone attività pensate per bambini, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della tutela dell’ecosistema marino e del Santuario dei Cetacei attraverso linguaggi semplici, creativi e partecipativi.

Tra le iniziative principali c’è il laboratorio “Pattern di mare”, aperto e gratuito, in cui i partecipanti potranno realizzare creature marine immaginarie utilizzando ritagli di carta e giornali. Il colore diventa protagonista di un’attività che unisce manualità e fantasia, permettendo ai più piccoli di creare e portare a casa le proprie opere.

Nel corso della giornata sarà allestita anche la mostra “Un mare di colori”, che raccoglie i lavori degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Vado Ligure. Le opere nascono da un percorso educativo ispirato alle tecniche di Hervé Tullet, in cui i bambini hanno immaginato ambienti marini fantastici fatti di colori, mimetismi e forme in continua trasformazione. Ogni giovane autore riceverà un piccolo gadget ecologico e potrà recuperare la propria creazione al termine dell’evento.

L’iniziativa conclude un progetto didattico più ampio che ha coinvolto studenti di diversi ordini scolastici del territorio, con incontri curati dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua insieme al Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure. Il percorso ha approfondito il ruolo dei colori nel mare, tra strategie di sopravvivenza, comunicazione e adattamento delle specie marine.

Il progetto si inserisce nelle attività legate alla Carta di Partenariato Pelagos e alle iniziative per la promozione della raccolta differenziata, con la collaborazione della Ludoteca Comunale “Il Cappellaio Matto”, dell’Istituto Comprensivo di Vado Ligure e di SAT S.p.A., oltre al coinvolgimento delle animazioni della Giornata Mondiale del Gioco.

Un evento che trasforma la piazza in uno spazio educativo e creativo, dove il mare diventa occasione di gioco, scoperta e consapevolezza ambientale.