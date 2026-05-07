Savona, musica e solidarietà con il Leo Club: una serata per l’orto sociale "Tutti Giù per Terra"

Una serata all’insegna del divertimento, della musica e della solidarietà.

Sabato 9 maggio alle ore 19.30, presso la Società La Rocca in via alla Rocca 62R a Savona, il Leo Club Savona Torretta organizza “Leo a Tutto Volume”, evento benefico dedicato al sostegno del laboratorio dell’orto sociale “Tutti Giù per Terra” dell’Associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire intrattenimento e attenzione sociale, coinvolgendo giovani e famiglie in una serata aperta a tutti, dove la musica diventa strumento di condivisione, inclusione e supporto concreto al territorio.

Durante la serata i partecipanti potranno mettersi alla prova con giochi a tema musicale, in un clima informale e coinvolgente. Non sarà necessario saper cantare o ballare: l’obiettivo sarà semplicemente divertirsi insieme e vivere un momento di comunità.

Il ricavato netto della serata sarà devoluto in beneficenza a favore del progetto sociale sostenuto dall’associazione savonese, impegnata quotidianamente nel supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

L’evento è organizzato con il supporto del Lions Club Savona Torretta, del programma CUB – Cuccioli Uniti Beneficamente e con la collaborazione dell’Associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi.

"Abbiamo voluto creare una serata capace di parlare ai giovani ma anche al territorio, unendo leggerezza e solidarietà. Crediamo che il volontariato possa essere anche questo: stare insieme, creare relazioni e trasformare il divertimento in un aiuto concreto per chi ogni giorno porta avanti progetti importanti per la comunità", commenta la presidente del Leo Club Savona Torretta, Giulia Espis.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite il modulo online: Modulo prenotazioni “Leo a Tutto Volume” https://forms.gle/FQSjcuBzcDzVQynJ9