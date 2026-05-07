"Parliamo di Rocchetta": l'11 maggio appuntamento nel salone delle Opes

"Parliamo di Rocchetta" recita il volantino di invito distribuito a tutti i cittadini. Il sottotitolo specifica che nella prossima serata di lunedì 11 maggio (ore 20,45) nel salone delle Opes rocchettesi si parlerà della prossima Festa Medievale, di interessanti scoperte storiche e di ambiziosi progetti per una nuova crescita sociale e il rilancio dell' immagine del paese.

La Festa Medievale, organizzata per i prossimi 23 e 24 maggio nel borgo storico, prevede una rievocazione delle precedenti edizioni della kermesse storico-folkloristrica rocchettese, nata come Palio delle Contrade nel 1985 per iniziativa del compianto Pier Angelo Tognoli. Sì parlerà del ritrovamento di inediti documenti medievali concernenti Rocchetta Cairo che consentono di riscrivere la storia antica del paese, anticipando di secoli l'esistenza del borgo, dei suoi castelli, delle piazze e della chiesa parrocchiale.

A fronte dell'attuale situazione di stallo che segna la realtà sociale del paese, anche a causa della soppressione dell'associazione Pro Loco e per le difficoltà che caratterizzano altre organizzazioni locali, nell'incontro si discuterà per verificare se esistono possibilità di riaggregazione e di rilancio di un paese che si è sempre distinto e fatto onore proiettando la sua immagine ben oltre l'ambito locale.

L' iniziativa dell'incontro dell'11 maggio è partita da Michele Carlevarino e Lorenzo Chiarlone, persone da anni impegnate a favore di Rocchetta.

La serata, durante la quale verranno proiettate vecchie immagini e lanciate ipotesi ambiziose, si concluderà con un gustoso rinfresco.