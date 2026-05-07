Diocesi Savona-Noli, rassegna "Oratori in MUSicA: alla scoperta del pittore savonese Giovanni Agostino Ratti

Sabato 9 e domenica 10 maggio musica e arte ci faranno scoprire le bellezze celate nell'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, per il secondo appuntamento della rassegna "Oratori in MUSicA. Variazioni artistiche nel ponente ligure" (l'ingresso sarà gratuito).

L'approfondimento storico artistico che introdurrà il concerto sarà a cura di Valentina Frascarolo, direttrice dei Musei Civici, e avrà per protagonista il pittore savonese "Giovanni Agostino Ratti - Brillante illustratore del sacro e del quotidiano". Ratti fu membro della stessa confraternita che tra il 1738 e il 1745 gli commissionò il ciclo di dieci tele ovali con le storie del Battista. La conferenza è in programma alle ore 16:30.

A seguire alle 17:15 il viaggio musicale nei laudesi delle confraternite dal XII al XVII secolo con l'Ensemble 400, formazione composta da Vera Marenco (voce e viella), Marcello Serafini (viella), Alberto Longhi (voce e percussioni), Anna Rapetti (voce), Maria Notarianni (arpa e organo portativo) e Giuliano Lucini (liuto). Nel Medioevo le confraternite diffondevano il canto collettivo come forma di preghiera: da questa pratica nacque la lauda, canto spirituale che, anche grazie alla figura di san Francesco d'Assisi, ebbe grande diffusione.

La conferenza e il concerto saranno preceduti da un trekking urbano dedicato alla pittura barocca e tardobarocca a Savona, che porterà alla scoperta di raffinate tele e maestosi affreschi conservati in città e legati al periodo, terminando il percorso nelle sale della Pinacoteca Civica. Il trekking offrirà l'occasione per comprendere le trasformazioni seicentesche della città, in quei decenni interessata da numerosi cantieri. Il trekking si terrà sabato 9 maggio dalle ore 15 dall'oratorio.

Il progetto "Oratori in MUSicA. Variazioni artistiche nel ponente ligure" anticipa la programmazione di Savona 2027 e valorizza gli oratori grazie ad una serie di eventi culturali che fanno vivere questi luoghi straordinari anche in momenti diversi rispetto alla Settimana Santa. La loro antica tradizione musicale, legata principalmente al canto polivocale, è messa in dialogo con il ricchissimo patrimonio storico e artistico conservato al loro interno, specchio delle grandi trasformazioni del territorio circostante, dall'età medioevale alla contemporaneità.

La rassegna gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli ed è resa possibile anche grazie alla Fondazione Agostino De Mari e curata dal Servizio Musei del Comune con la collaborazione dei confratelli degli oratori. Per informazioni e prenotazioni occorre scrivere un'e-mail all'indirizzo musei@comune.savona.it. Per i trekking urbani si può consultare il sito web visitsavona.com/it/eventi-savona/2026/marzo/trekking-urbani-2026