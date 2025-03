Un weekend all'insegna dell'outdoor nell'entroterra del Golfo dell'Isola: a Vezzi Portio due giorni di sport e non solo

Week end di festa a Vezzi Portio, sabato 29 e domenica 30 marzo, con una due giorni dedicata alle attività outdoor.

Presso il campo sportivo comunale in località Moisio, frazione San Giorgio, l'Asd Spotorno Outdoor, in collaborazione con le Pro Loco, organizza una manifestazione sportiva multidisciplinare con varie attività, patrocinata dal Comune di Vezzi Portio, volta alla valorizzazione dell'intero territorio del Golfo dell'Isola.

L'area del campo sportivo sarà la location dove verranno effettuate l'accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni e le attività per i bambini, con uno stand gastronomico.

L'attività del sabato avrà inizio alle ore 14.00 con varie attività: giochi e percorsi dedicati ai più piccoli, un laboratorio di speleologia organizzato dal Gruppo Grotte Borgio Verezzi, C.A.I. Finale Ligure e Gruppo Grotte C.A.I. Savona. nonchè arrampicata sportiva presso la palestra dell'ASD SUxGIU', con merenda finale pane e nutella.

La domenica, dalle ore 8.00, saranno aperte le registrazioni e iscrizioni dei partecipanti alle attività Mtb e Mtb tour, con due differenti escursioni guidate per mtb muscolari ed eBike. La destinazione saranno le Rocche Bianche per percorrere insieme i più bei sentieri della Finale Outdoor Region, tra cui: Base Nato in località Pian dei Corsi, Colla della Tagliata, Mallare, Alta Via, Rocca dei Corvi, Bric Berba, sentiero del Vilmar, e altri.

Non si tratterà di una gara, per cui ogni partecipante sarà anche libero di fare attività di mtb in autonomia sui sentieri del territorio, nel rispetto delle norme di comportamento e del codice della strada o partecipare alle attività proposte da guide, previa iscrizione.

Parallelamente, alle ore 10.30, presso l'Associazione Sborgnistica San Giorgio, avrà luogo l'inaugurazione dei pannelli della rete sentieristica del territorio comunale, progetto a cura della Pro Loco Vezzi Portio, grazie al contributo ottenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo; a seguire la conferenza "Vezzi Portio: un comune dai 4 volti. Le emergenze storiche e naturalistiche del territorio" a cura dell'archeologa Simona Mordeglia.

È previsto anche il passaggio della "Mangialonga del Golfo" a cura della Pro Loco di Spotorno e, dalle ore 12.30, l'apertura degli stand gastronomici, con presenza anche di alcuni produttori locali per la vendita dei loro prodotti.