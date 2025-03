Finale, lunedì 7 aprile il corso gratuito di formazione su Salute Symplex

Un corso gratuito di formazione su Salute Symplex che si svolgerà nella Sala Gallesio in via Pertica a Finale Ligure lunedì 7 aprile dalle 14.30 alle 16.30.

Ad organizzarlo la Regione Liguria-Liguria Digitale in collaborazione con l'associazione "A Cielo Aperto Aps" che ha in gestione il punto digitale facile con gli sportelli di via del Municipio a Finalborgo (aperto il primo e terzo mercoledì del mese) e nella sede della Consulta del Volontariato sempre in via Pertica (aperto il secondo e quarto mercoledì del mese), Eufonia Centro per le Famiglie e l'Università delle tre Età del Finale.

"Impara con noi a prenotare le visite mediche, cambiare medico, visualizzare i tuoi referti medici, visionare lo stato del pronto soccorso e molto altro. Tutto online e comodamente da casa" viene spiegato.

Salute Simplex è il nuovo sistema di Regione Liguria, sviluppato da Liguria Digitale, che racchiude 24 servizi in un unico punto di accesso, fruibile via app o attraverso il sito Internet.