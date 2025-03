Regione, 100mila euro per sostegno a gestione associata dei servizi comunali

La Regione Liguria conferma il proprio impegno a favore dei comuni, mettendo a disposizione 100.000 € per il sostegno alla gestione associata dei servizi comunali. Il bando regionale, approvato dal settore autonomie locali ed elezioni, è destinata alle unioni di comuni e i comuni che stipulano convenzioni per la gestione condivisa di servizi fondamentali in attuazione della legge regionale 16/2022.

“L’obiettivo di questa misura - dice il vicepresidente della regione Liguria con delega agli enti locali, Alessandro Piana - è incentivare la collaborazione tra comuni piccoli per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici, soprattutto nei territori montani e nelle aree interne. La gestione associata consente di ottimizzare le risorse e garantire servizi essenziali ai cittadini in modo più efficace“.

Le risorse disponibili per l’anno 2025 saranno destinate a sostenere la gestione associata di almeno uno dei seguenti servizi: amministrazione generale, servizi sociali per l’infanzia e i minori e polizia locale nel periodo estivo. Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025 tramite la piattaforma online della Regione Liguria. Il contributo massimo assegnabile per ciascuna convenzione è di 15.000 €, con importi ripartiti in base ai punteggio ottenuti.

“I piccoli comuni e le loro amministrazioni - conclude Piana - affrontano di giorno sfide complesse per garantire servizi di qualità ai cittadini. Questo bando rappresenta un aiuto concreto per favorire sinergie territoriali e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle comunità locali”. Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito della Regione Liguria.