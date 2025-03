Savona, il gruppo Patto per Savona sul porta a porta: "Passaggio necessario"

La maggioranza fa quadrato attorno al sindaco Russo su quella che qualcuno ha definito la "battaglia sui rifiuti" per il diverso approccio di raccolta che comporterà per il centro (cassonetti intelligenti) e periferie (porta a porta).

Dopo il messaggio di Marco Russo ai consiglieri di maggioranza sul nuovo sistema di raccolta, interviene il gruppo "Patto per Savona", tramite il capogruppo Marco Lima.

Ricordando che il passaggio al porta a porta è necessario per i benefici ambientali e per i vantaggi che porterà sulla Tari, il capogruppo del Patto spiega: "È tuttavia importante fare chiarezza e precisare alcuni punti importanti", ricordando, come già fatto da Russo, che la scelta era stata fatta dalla precedente amministrazione con il piano di Contarina.

"Questo piano – spiega Marco Lima – vincola la società affidataria Sea-S a realizzare il porta a porta spinto su tutto il territorio comunale. Ogni eventuale modifica può essere introdotta soltanto entro margini ristretti, per evitare di invalidare la gara e di rivivere le difficoltà già affrontate nel recente passato, quando la gestione dei rifiuti era affidata a una società in concordato preventivo. Questo è il motivo per cui non è possibile prevedere l'installazione dei cosiddetti 'cassonetti intelligenti' in tutta la città".

"Questa differenza – prosegue Lima – non implica una disparità di trattamento ingiustificata tra i quartieri, ma rappresenta piuttosto una soluzione tecnica necessaria e ampiamente diffusa anche in altre città italiane, dove modalità diverse di raccolta sono normalmente applicate a seconda delle caratteristiche urbane".

"Siamo consapevoli che molti cittadini sono preoccupati – afferma Lima – perché considerano il modello proposto da Sea-S difficilmente applicabile alla loro specifica situazione abitativa. In questa fase, è molto importante che gli amministratori di condominio si facciano carico di raccogliere e portare all'attenzione di Sea-S e dell'amministrazione comunale le istanze e le problematiche dei condomini che rappresentano".

"L'Amministrazione Comunale, insieme a Sea-S, nel rispetto dei rispettivi ruoli, è impegnata attivamente per accompagnare questo delicato passaggio, monitorando il corretto svolgimento del servizio e intervenendo tempestivamente laddove emergano criticità. È importante evitare strumentalizzazioni o disinformazione e partecipare agli incontri informativi promossi dalla società, che costituiscono un'importante occasione per ricevere chiarimenti e segnalare eventuali problemi. Martedì prossimo si svolgerà una Commissione consiliare pubblica, durante la quale Sea-S relazionerà direttamente ai consiglieri e ai cittadini, integrando la campagna informativa già in atto".

"Sea-S – conclude il capogruppo del Patto per Savona – è un'azienda che racchiude al suo interno tutte le professionalità ed è pronta ad assolvere il proprio compito. È responsabilità del Comune vigilare affinché questo avvenga e intervenire tempestivamente per risolvere le eventuali criticità che dovessero emergere, con l'obiettivo condiviso di dotare Savona di un sistema di gestione dei rifiuti moderno, efficace e sostenibile dal punto di vista ambientale".

"In conclusione, in continuità con il lavoro di vicinanza fatto in questi anni, ribadiamo la nostra disponibilità nel raccogliere le osservazioni dei cittadini e farcene portavoce, anche nel corso della commissione consiliare di martedì 1 aprile".