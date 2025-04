80° anniversario della Liberazione, Varazze non dimentica e organizza una serie di iniziative

Il 25 aprile ricorre l’80° anniversario della Liberazione e la Città di Varazze, in collaborazione con la Sezione ANPI di Varazze, oltre alla consueta manifestazione istituzionale che si tiene nella giornata stessa, ha previsto una serie di iniziative, coinvolgendo in particolar modo le scuole cittadine.

“È nostro intendimento – interviene il sindaco Luigi Pierfederici – fare in modo che i nostri giovani imparino, così da poter, a loro volta, tramandare il ricordo e i valori che la giornata del 25 aprile rappresenta per la nostra Italia. Per questo, in stretta collaborazione con l’ANPI di Varazze, oltre alla visita alla trincea di Cantalupo con il Gruppo Alpini di Varazze e al concerto degli alunni e studenti dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela, che si tengono ormai da qualche anno, sono state previste ulteriori iniziative, che coinvolgono, oltre alla cittadinanza tutta, in particolare gli alunni della scuola primaria e secondaria di Varazze, facendoli partecipare attivamente alle iniziative stesse”.

“La prima iniziativa – illustra la Presidente dell’ANPI Francesca Agostini – è stata programmata e organizzata in collaborazione con il Gruppo Scout Varazze 1. Si tratta di un convegno che si terrà il prossimo 4 aprile presso la sala Parrocchiale Mons. Callandrone, avente per oggetto La Chiesa, i Cattolici e la Resistenza – Giovanni Minzoni, con interventi del Prof. Andrea Bosio, autore del libro Giovanni Minzoni – Terra incognita, e di Massimo Bisca, Presidente di ANPI Genova”.

“Le successive iniziative – prosegue il sindaco – prevederanno l’inaugurazione di targhe commemorative donate alla Città di Varazze dalla Famiglia Foglia, in ricordo di Foglia Mario, partigiano combattente. Le stesse saranno collocate nella Cappella di Santa Caterina delle Ruote a Casanova il 23 aprile alle ore 11:30, presso piazza Nello Bovani il 24 aprile alle ore 16:00 e, in occasione della deposizione della corona, in via Emilio Vecchia la mattina del 25 aprile. Voglio ringraziare l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela, che ha aderito al progetto proposto dal Comune e dall’ANPI in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, per la predisposizione di disegni da usare per la grafica del manifesto istituzionale. La scuola ha presentato a questo Comune una serie di disegni a tema, tra i quali, pur essendo tutti meritevoli, è stato scelto quello che sarà utilizzato per lo sfondo del manifesto”.

“Proprio per valorizzare il meritevole lavoro fatto dai giovani – interviene l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Maria Angela Calcagno – tutti i disegni presentati saranno posti in mostra presso il giardino delle Boschine, dove si terrà anche il concerto dei ragazzi della scuola musicale, il 24 aprile alle ore 15:00. Ci auguriamo la partecipazione numerosa della cittadinanza – conclude il Sindaco – alle diverse iniziative, per dimostrare che la Città di Varazze onora i centinaia di giovani che sono morti per la libertà di tutti noi”.