Albenga, nuovi orari di apertura per la biblioteca

La biblioteca comunale "Simonetta Comanedi" rinnova il suo impegno verso la cittadinanza con un’estensione degli orari di apertura, per offrire un servizio sempre più accessibile e attento alle esigenze di studenti, ricercatori e lettori.

Grazie all’implementazione del personale comunale e alla preziosa collaborazione con l’Unitre Comprensoriale Ingauna, la biblioteca sarà aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, consentendo a un numero ancora maggiore di persone di usufruire dei suoi spazi e delle sue risorse.

I nuovi orari di apertura sono: lunedì: 9:00 - 18:00; martedì: 9:00 - 14:00, 15:00 - 18:00; mercoledì: 9:00 - 18:00; giovedì: 9:00 - 14:00, 15:00 - 18:00; venerdì: 9:00 - 14:00, 15:00 - 18:00; sabato: 8:00 - 14:00.

Afferma l’assessore alla cultura Marta Gaia: “Questa nuova organizzazione rappresenta un ulteriore passo avanti per valorizzare un luogo fondamentale per Albenga, permettendo a tutti di accedere con facilità a libri, materiali didattici e iniziative culturali promosse dalla biblioteca. Continueremo a lavorare per implementare ancora di più l’orario di apertura della nostra biblioteca. Ringrazio i dipendenti comunali per la disponibilità dimostrata e l’Unitre Comprensoriale Ingauna, che con il suo contributo dimostra l’importanza del lavoro sinergico tra istituzioni e associazioni locali”.