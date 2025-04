Albenga, il 4 aprile la conferenza "Da Ceriale ad Andora: Paesaggio nell’arte dell’Ottocento e Novecento"

Venerdì 4 aprile alle ore 16.30 incontro a Palazzo Peloso Cepolla (in Piazza San Michele 12) l’Istituto di Studi Liguri propone la conferenza dal titolo: “Da Ceriale ad Andora: Paesaggio nell’arte dell’Ottocento e Novecento” curata dal prof. Antonio Anfossi conoscitore di questo periodo. Tale argomento è stato centro e scopo del ciclo di incontri.

All’inizio dell’800, con il miglioramento della viabilità nella riviera di ponente, inizia la frequentazione nel nostro territorio da parte di viaggiatori interessati alla scoperta ed esplorazione dei paesi costieri e del loro entroterra.

Alcuni di questi primi turisti, come l’inglese J. Haring nel 1833 e il gruppo francese degli Epinois, ci hanno lasciato preziose testimonianze scritte e finemente illustrate delle loro esperienze di viaggio in Liguria e in particolare nel nostro territorio tra Ceriale e Andora.

Più avanti negli anni, tra gli artisti che ritraggono la Riviera saranno importanti il laigueglino Benedetto Musso, il genovese Domenico Cambiaso, ed ancora gli inglesi R. West, W. Scott e W. Tyndale. Siamo ora all’inizio del ‘900 e i pittori anche locali si moltiplicano: ne verranno presentati bellissimi esempi, mentre negli anni più recenti, con l’avanzare dell’astrattismo, la pittura di paesaggio va scomparendo e pochi sono ormai gli artisti di valore che seguono i dettami dell’arte figurativa.