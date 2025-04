Il violino di Bruna Manganaro e il pianoforte di Asia Mineo per il prossimo appuntamento de "I pomeriggi della Mozart" di Savona

Il grande Ottocento per violino e pianoforte sarà il protagonista del prossimo appuntamento de "I pomeriggi della Mozart" di Savona che, venerdì 11 aprile alle ore 17:30, presso la sala Stella Maris della Darsena in Piazza Rebagliati, ospiterà Bruna Manganaro (violino) e Asia Mineo (pianoforte).

Le due giovani musiciste straordinarie si esibiranno nell’ambito della rassegna organizzata dall’Associazione Mozart Savona con le musiche di Fauré, Debussy, Tchaikowsky e Grieg.

Il pomeriggio è ad ingresso libero. L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

L’evento fa parte della Stagione concertistica nazionale e internazionale 2024/2025 del Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto, sostenuta dalla Regione Puglia.

Bruna Manganaro. Nata nel 2003 inizia molto giovane, a poco più di quattro anni, lo studio del violino con Didi Tartari e Petrit Dervishj. Successivamente a otto anni e mezzo viene ammessa al Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto, dove studia prima con Fabio Cafaro e poi con Silvano D’Andria. In seguito, trasferitasi presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli, continua gli studi accademici con Francesco Comisso e con Daniele Orlando, diplomandosi poi con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Ilaria Cusano. Attualmente frequenta al Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto, il Biennio Accademico di II livello in Violino sotto la guida di Maria Rosaria D’aprile e all’Accademia Internazionale Musicale, i corsi di perfezionamento tenuti da Marco Fiorentini. Ha frequentato Masterclasses e Corsi di perfezionamento con Francesca Dego, Carmelo Andriani, Cristiano Rossi, Francesco Comi so, Olga Doronina e Gabriele Ceci. Vincitrice di numerosissimi Primi premi e Premi Assoluti in Concorsi nazionali e internazionali, ha già esordito sia in concerti da solista che da solista con orchestra. Suona un violino di Giuseppe Arrè del 2010.

Asia Mineo. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sette anni. Successivamente a dieci anni è stata ammessa al Conservatorio G. Paisiello di Taranto, dove ha studiato inizialmente con Paola Di Somma, per poi conseguire il Diploma Accademico di I Livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Aida Caroli. Ha partecipato a diverse Masterclass di pianoforte, tra cui quelle tenute da Flavio Manganaro a Laino Borgo e Trani, Alberto Miodini a Bardonecchia, oltre a Masterclass di musica da camera con Laura Petrocini e Marco Fiorentini a Narni. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi in concorsi pianistici nazionalie internazionali. Ha già esordito sia come solista che in formazioni cameristiche, ottenendo tra i suoi successi il primo premio assoluto a Maruggio come solista e il primo premio assoluto in formazione da camera (pianoforte e violino) a Lecce. Inoltre, ha conquistato il primo premio assoluto in duo pianistico a Taranto. Si è esibita in diverse città italiane, tra cui Grottaglie, Corigliano Calabro, Taranto, Bolzano, Narni e Martina Franca. Nel settembre 2022 è stata selezionata tra i 18 migliori pianisti dei Conservatori Italiani, rappresentando il Conservatorio di Taranto al Premio delle Arti. È iscritta al biennio di Pianoforte e al corso di musica da camera presso il Conservatorio G. Paisiello di Taranto.